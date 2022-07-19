Де українці вже отримували повістки: журналісти склали рейтинг місць

Журналісти з'ясували, де найчастіше українці отримували повістки. Зокрема, склали умовний рейтинг громадських місць.

Стверджують, що найвищі шанси отримати повістку – нічні рейди. До речі, повістки можуть роздавати в громадських місцях, оскільки це дозволяє законодавство.

До речі "Отримав повістку і не з'явився": якими будуть наслідки

Де отримували повістки

Журналісти пишуть, що за один нічний рейд столичними клубами поліція разом з військовими вручили понад 200 повісток.

Крім того, у "рейтингу" опинились блокпости і так звані "екзотичні місця і способи". ЗМІ пишуть, що, окрім пляжів, повістки нібито можна отримати і черзі на АЗС та в магазинах.

Декому повістки надсилали нібито через смс та в телеграмі.

У Львові – роздавали у церквах.

На Заході повістки виписували тим, хто незаконно намагався втекти з країни.

До слова, на сайті президента є петиція про "заборону роздачі повісток в громадських місцях". Її наразі підтримали майже 25 тисяч громадян.

Може зацікавити – У МВС розповіли, що треба знати про вручення повісток: відео

Вручення повістки не означає негайний призов до армії. Її видають, щоб людина прийшла до Територіального центру комплектування, де уточнять її військово-облікові дані та стан здоров'я.