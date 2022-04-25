Де ведуться найважчі бої: Арестович розповів, на яких напрямках Росія зосередила основні зусилля
Радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що загалом за минулу добу ситуація на фронті не змінилася.
Найактивніше ворог себе показує у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Про це Арестович розповів під час брифінгу 25 квітня, повідомляє 24 канал.
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Де Росія зосередила основні зусилля
Основні зусилля окупанти зосередили на напрямках Рубіжне – Сєвєродонецьк – Попасна, а ще в напрямках Ізюму, зокрема намагаються просуватися на Слов'янськ та Краматорськ. Але, за словами Арестовича, успіху не мають.
Дуже складна ситуація на "Азовсталі"
Росіяни продовжують атакувати оборонні сили України в Маріуполі, завод "Азовсталь". Для цього ворог використовує авіацію, артилерію та решту засобів, включаючи наземні, веде вогонь з танків.
Намагається просуватися туди штурмовими групами, тобто порушуючи, як може, наказ власного "Верховного Головнокомандувача" – президента Росії Володимира Путіна, що зайвий раз показує із ким ми воюємо,
– додав Арестович.
До теми – брифінг Олексія Арестовича за 25 квітня: дивіться відео