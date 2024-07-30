Росіяни за підтримки бомбардувальників сунуть на Покровськ: карта бойових дій 30 липня

Запеклі бої по всій лінії фронту не стихають. Найбільшу кількість атак ворог проводить у Покровському напрямку.

За останню добу відбулося 149 бойових зіткнень. Понад третина з них – на Покровському напрямку.

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Яка ситуація на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі

Нау районах Глибокого та Вовчанська сталося 5 боїв. Тим часом напротивник атакував шість разів. Ворожі штурми Сили оборони відбивали біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки.

Загарбники атакували біля Новоосинового: дивіться на карті

Наросіяни здійснили 13 атак неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі.

Ворог активізувався біля Макіївки Луганської області: дивіться на карті

Наокупанти провели дев’ять штурмових дій поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

Напружена обстановка біля Спірного: дивіться на карті

Наворог шість разів наступав в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.

Ситуація у напрямку Краматорська: дивіться на карті

НаСили оборони стримували 19 російських атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Загарбники підкрадаються до Нью-Йорка і Торецька: дивіться на карті

Наокупанти найактивніші. За добу українські військові зупинили 52 атаки. Загарбники намагалися просунутися у районах десяти різних населених пунктів. Найгарячіше було біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. На цьому напрямку противник діяв за значної підтримки бомбардувальної і штурмової авіації.

Складна ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Наросіяни провели 21 штурм неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди, намагаючись прорвати українську оборону. Окупанти втратили на напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки.

Яка обстановка на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Наворог здійснив 9 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки.

Бої біля Водяного: дивіться на карті

Наокупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян захлинулися в районі Малої Токмачки.

Безуспішні атаки росіян у районі Малої Токмачки: дивіться на карті

Що відбувається на Півночі

Натри атаки росіян успіху не мали. Агресор зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, задіює для ударів fpv-дрони.