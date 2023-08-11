Сауна, тренажерна, винний погріб: у мережі показали хороми Паші "Мерседеса" в Лаврі

Співробітники Києво-Печерської Лаври отримали можливість потрапити до будинку Паші "Мерседеса". Нам показали хороми, в яких на території комплексу мешкав митрополит.

Відео, яке в мережу виклали журналісти, може шокувати. Воно вкотре підтверджує, що Паша "Мерседес" явно не мешкав скромно, хоч і намагається запевнити всіх у зворотному.

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Скромний ззовні та з секретом всередині

Як стало відомо, його помешкання має відразу кілька поверхів. Цікаво, що вгору воно сягає лише одного, а от вниз – трьох.

Зауважимо, що поверхом нижче спускатися могли лише обрані. Але нещодавно там стався прорив водопровідної труби. І саме це дозволило співробітникам заповідника побачити, що ж ховається всередині помешкання митрополита.

Хороми Паші "Мерседеса" у Лаврі: дивіться відео

Так, на нижніх поверхах розташована сауна, тренажерний зал. А ще – винний погріб. Правда, вина там уже не знайдете.

Тим часом науковці звернули увагу на іншу скромну кімнатку. За їхніми припущеннями, за нею може ховатися вхід у ближні печери, які під час будівництва замурували.

Зауважимо, що напередодні Пашу "Мерседеса" звільнили з-під варти. Для цього за митрополита УПЦ МП внесли колосальну заставу.

Про звільнення розповів його адвокат