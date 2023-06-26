Міноборони Росії показало Шойгу після заколоту: відео може бути старим

Сьогодні міноборони Росії показало відео, що Шойгу нібито перебуває з робочим візитом у "зоні проведення" так званої СВО. Проте російські військкори вважають відео старим.

Відео поїздки Шойгу на передову, про яку 25 червня відзвітувало міноборони країни-агресорки, ймовірно, старе. Про це стверджує один з відомих російських воєнних кореспондентів.

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Що свідчить про те, що відео може бути старим

Таке припущення виникло через те, що у п'ятницю 23 червня повідомлялося, що Шойгу "відвідував з інспекцією Білгородську область для перевірки військ та позицій". Про це говорили власні джерела військкорів на місцях. Тобто Шойгу був у зоні "бойових дій" ще до заколоту Пригожина.

Росіянам вірити не можна

Міноборони вирішило показати, що Шойгу "весь в роботі" після заколоту Пригожина. Повідомляється, що він буцімто перевірив передовий пункт управління "Західного" угруповання військ, що розташований "у зоні проведення СВО". Так у Росії називають війну проти України.

Ворожі ЗМІ заявили, що Шойгу заслухав доповідь командувача "Західного" угрупування генерал-полковника Никифорова щодо поточної ситуації на фронті та виконання бойових завдань на основних тактичних.

Також відомство опублікували відео з міністром війни, проте дата, місце та час зйомки невідомі. Вочевидь, цю інформацію вкинули для того, аби просто відзвітуватися перед росіянами після заколоту Пригожина та довести, що нібито "нічого суттєвого не сталось".

Відео, яке поширює міноборони Росії: