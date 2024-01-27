Де ЗСУ мають просування: військовий огляд від Світана

Туапсинський нафтопереробний завод Роснєфті на півдні Росії зупинив переробку нафти після пожежі внаслідок влучання безпілотників. Відомо, що його потужність становить 12 мільйонів тонн на рік.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав ще одну важливу ціль для удару.

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Роман Світан зазначив, що на заводі в Туапсе тільки 40% нафти, а інші 60% в Новоросійську. Тобто більш ніж половина російської нафти йде через їх порт. Відповідно це військова ціль, адже там стоїть Чорноморський флот, який потрібно знищити.

Також там є залізничний тунель, який також треба знищувати,

– наголосив військовий експерт.

"Він забезпечує порт й відповідно працює на військову структуру Росії. Як мінімум, через порт Новоросійська йде основний потік військових вантажів", – пояснив Світан.

Просування ЗСУ

Військовий експерт розповів, що є просування в районі Роботиного. Там ЗСУ пройшли кілометрів на 15 – це бойовий радіус наших артилерійських систем ураження. Так вони б’ють кілометрів на 25, але стоять за 10 кілометрів від фронту.

Саме тому кілометрів на 15 ми й пройшли. Авіації не було, дальніх ракет не було. Ми б більше змогли прийти,

– розповів Роман Світан.

"Це правильна дія. Наступна дія – це розширення цього плацдарму. Те, чим ми почали зараз займатися", – зазначив експерт.

Він додав, що на захід й на схід потрібно розширити та закріпити фланги. Кілометрів з 20 у нас там повинно бути, щоб можна було рухатися далі. Інакше можна потрапити в капкан.

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