Команда Трампа постаралася: як можуть розвиватися передвиборчі перегони у США

Після невдалих дебатів Джо Байден не відмовляється від рішення балотуватися на пост президента. Водночас західні видання стверджують, що його суперник Дональд Трамп задоволений таким розвитком подій, бо вірить, що зможе виграти тільки у чинного президента.

Байден пояснив невдалі дебати довгим перельотом з Європи до США. Як розповів 24 Каналу політолог Олексій Кошель, різниця у часі складала 8 годин, тому справді могла стати причиною програшу Трампу.

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До яких кроків може вдатися команда Байдена

Не варто забувати, що попри досить поважний вік Джозеф Байден активно подорожує світом і перебуває у чудовій фізичній формі. Цілком ймовірно, що він просто став заручником спекуляцій навколо його здоров'я та нібито нездатності виконувати президентські повноваження.

Команда Трампа в цьому сенсі постаралась, бо впродовж останнього півріччя Трамп дуже жорстко критикував Байдена щодо слабкості здоров'я,

– зауважив політолог.

Після невдалих дебатів "перебити" цю тему практично неможливо. Тому найближчим часом вирішиться питання, чи замінять Байдена на виборах. Ймовірно у його штабі зараз активно проводять соціологічні опитування, фокус-групи, щоб зрозуміти, що думають виборці.

"Сценарій замінити кандидата цілком можливий. Але також не варто відкидати, що політтехнологи розроблять інші, оригінальні варіанти або ж повністю змінять стратегію всієї виборчої кампанії", – додав Олексій Кошель.