Володимир Зеленський відповів на питання, чи дивився дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа. Журналіст також зазначив, що там мовилось про Україну.

Президент України відповів на питання на пресконференції після саміту Кримської платформи. Також Зеленський сказав про те, чи Росія вже застосовувала іранські ракети для ударів по Україні, пише 24 Канал.

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Зеленський відповів, чи дивився він дебати Гарріс та Трампа

Володимир Зеленський відповів журналісту, що він ще не дивився дебати кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Камали Гарріс.

Не кажіть, що було в кінці, інакше мені буде нецікаво дивитись,

– сказав президент України.

Варто зауважити, що дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом почались вдосвіта 11 вересня за Києвом. Під час них кандидати у президенти США коротко поговорили про Україну.

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Зокрема, Дональд Трамп знову заявив, що добре знає Зеленського і Путіна та має з ними буцімто хороші стосунки. Він знову сказав, що розв'яже питання закінчення війни ще до того, як стане президентом.

Я поговорю з одним президентом, з другим — все вирішиться,

– наголосив політик.

На питання журналістів, чи хоче Трамп перемоги України у війні він сказав, що хоче завершення війни.

У відповідь Камала Гарріс казала, що Трамп здасть Україну протягом 24 години після того, як стане президентом. Вона додала, що якби Трамп був президентом, то Путін сидів би вже в Києві та думав би, як далі захоплювати Європу.