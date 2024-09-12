Вдало атакувала опонента: як Гарріс обіграла Трампа на дебатах

Демократка Камала Гарріс виглядала значно краще на дебатах за республіканця Дональда Трампа. Вона красиво його обіграла.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зауваживши, що головна ціль на дебатах – не представляти свою програму як кандидата у президенти. Все дещо простіше.

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Чому Гарріс була кращою

Як наголосив Дубовик, на дебатах значно краще зробити так, аби виставити опонента "в поганому світлі". І на цьому тлі мати добрий вигляд.

Це й зробила Гарріс. Видається, що для неї було пріоритетом показати недоліки Трампа.

Вона змогла збити Трампа з пантелику; вибити його з рівноваги та загалом вдало його атакувала. Він почав говорити маячню про котів чи собак, яких їдять в якомусь з міст. Це просто ідеальний план. Вона повністю його використала,

– сказав Дубовик.

На дебатах кожен учасник має обмежену кількість часу. За цей час нереально детально обговорити програму кожного з кандидатів. Ймовірно Гарріс з часом варто буде зробити велику пресконференцію чи розлоге інтерв'ю щодо своїх поглядів в економіці, внутрішній та зовнішній політиці тощо.

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