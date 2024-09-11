Кремлю не сподобалося, що під час дебатів у США "використали ім'я" Путіна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росії дуже не подобається, що прізвище Путіна використовується "як інструмент у внутрішньополітичній боротьбі у США".

Заяву речника кремлівського диктатора цитує низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. Слова Пєскова прозвучали як коментар до дебатів американських кандидатів у президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа.

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У Кремлі висловились про дебати Гарріс і Трампа

За словами Пєскова, у Кремлі нібито не мали можливості стежити за дебатами, оскільки вони йшли вночі за московським часом, але зранку все ж бачили новини.

Прізвище Путін використовується так, скажімо так, як один із інструментів у внутрішньополітичній боротьбі США, нам це дуже і дуже не подобається, і ми все-таки сподіваємося на те, що вони залишать у спокої ім'я нашого президента,

– заявив прессекретар Путіна.

В Кремлі все ж звернули увагу на те, що обидва кандидати згадували російського диктатора та Росію загалом.

Позиція цілком зрозуміла. США в цілому, від якої партії кандидати не були б, зберігають негативне ставлення, недружнє ставлення до нашої країни,

– підсумував Дмітрій Пєсков.

До слова, під час дебатів Камала Гарріс підтвердила, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії зустрічалася з Володимиром Зеленським. Тоді віцепрезидентка США передала розвіддані про плани Кремля.