Дебати тривали довго: Сейм Латвії визнав геноцид вірмен

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Сейм Латвії ухвалив декларацію із засудження геноциду вірменського населення в Османській імперії. Документ підготували 40 депутатів Сейму.

Джерело:

Latvijas Republikas Saeima

Ініціював створення документу представник Юріс Юрашс. У декларації мовиться, що Латвія не сумнівається: на території Османської імперії відбувався геноцид вірмен. Вони гинули на своїй історичній батьківщині, де їхні предки жили тисячі років.

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У документі також наголосили, що Сейм засуджує злочини, які скоїли проти вірменського народу: забирали землі, вбивали, проводили етнічні чистки та знищували культурний спадок.

Як відбувалися дебати

  • Перш ніж ухвалити декларацію, політики Сейму провели тривалі дебати.
  • Роман Наудиниш з Національного об'єднання зауважив, що це рішення матиме наслідки для Латвії. Окрім того, політик наголосив, що варто обговорити документ з істориками. 
  • Наудиниш також наголосив: несправедливо не згадати у декларації інші народи, які постраждали внаслідок цих трагічних подій. Політик наполягав, що до осені варто підготувати нову версію декларації. Депутат закликав Вірменію у відповідь визнати геноцид латвійців та окупацію країн Балтії.
  • Водночас Ріхард Колс заявив, що дискусії щодо декларації тривають вже декілька місяців і на засіданнях встигли вислухати усі сторони.

Геноцид вірменів в Османській імперії: головне

  • Початком геноциду вірменів в Османській імперії вважають 4 квітня 1915 року.
  • Того дня вірменську інтелігенцію зібрали у Стамбулі, щоб депортувати. Тоді загинули багато людей.
  • Загалом жертвами геноциду стали 1,5 мільйона вірмен.
  • Станом на 2021 рік факт геноциду визнали понад 20 країн світу. Зокрема, у квітні це офіційно зробив президент США Джо Байден
  • Водночас позиція офіційної Анкари – це була "братовбивча війна й обидві сторони зазнавали втрат".

 