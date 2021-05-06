Дебати тривали довго: Сейм Латвії визнав геноцид вірмен

Сейм Латвії ухвалив декларацію із засудження геноциду вірменського населення в Османській імперії. Документ підготували 40 депутатів Сейму.

Ініціював створення документу представник Юріс Юрашс. У декларації мовиться, що Латвія не сумнівається: на території Османської імперії відбувався геноцид вірмен. Вони гинули на своїй історичній батьківщині, де їхні предки жили тисячі років.

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У документі також наголосили, що Сейм засуджує злочини, які скоїли проти вірменського народу: забирали землі, вбивали, проводили етнічні чистки та знищували культурний спадок.

Як відбувалися дебати

Перш ніж ухвалити декларацію, політики Сейму провели тривалі дебати.

Роман Наудиниш з Національного об'єднання зауважив, що це рішення матиме наслідки для Латвії. Окрім того, політик наголосив, що варто обговорити документ з істориками.

Наудиниш також наголосив: несправедливо не згадати у декларації інші народи, які постраждали внаслідок цих трагічних подій. Політик наполягав, що до осені варто підготувати нову версію декларації. Депутат закликав Вірменію у відповідь визнати геноцид латвійців та окупацію країн Балтії.

Водночас Ріхард Колс заявив, що дискусії щодо декларації тривають вже декілька місяців і на засіданнях встигли вислухати усі сторони.

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