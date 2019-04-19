22:06
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Порошенко приїхав на дебати на Суспільне, Зеленський – ні

      951 Читать новость на русском
      Порошенко приїхав на дебати на Суспільному 19.04.2019 - Зеленський не приїхав
      Дебати на Суспільному / 24 канал

      Після дебатів на НСК "Олімпійський" кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на теледебати у студію Суспільного.

      Центральна виборча комісія дозволила перенести дебати на "Суспільному" з 20 години на 21:00, аби кандидати мали змогу взяти участь у неофіційних дебатах на НСК "Олімпійський". Та Зеленський ще 18 квітня повідомив, що на теледебати не прийде.

      Читайте також: Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": фото і відео


      Порошенко приїхав на дебати на Суспільному

      Онлайн-трасляцію теледебатів на Суспільному дивіться тут

      За попередніми підрахунками на дебати на "Олімпійський" прийшли подивитись 22 тисячі українців. За інформацією Порошенка, – 60 тисяч людей. На їх проведення кандидати витратили з власних коштів від 6 до 8 мільйонів гривень. 

      Головні тези Порошенка та Зеленського, що пролунали під час дебатів на стадіоні – читайте у матеріалі 24 каналу

       

       

      blog_ava
      Дебати між Зеленським і Порошенком: що відомо
      сьогодні
      33499
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Дебати Зеленського і Порошенка Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      сьогодні , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 405
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      сьогодні , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 3922
      Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      сьогодні , 20:00 Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      Світлана Попова 3571
      Обіцянки Зеленського: наскільки реально їх виконати
      сьогодні , 19:30 Обіцянки Зеленського: наскільки реально їх виконати
      1699
      Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      сьогодні , 18:00 Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      Ірина Поліщук 891
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук