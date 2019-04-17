Дебати Порошенка та Зеленського: хто і яку суму заплатить за організацію

Проведення дебатів між кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Ці гроші порівну заплатять виборчі фонди кандидатів.

Спікер передвиборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112 Україна" зауважив, що самі кандидати хочуть провести дебати, тому "було б неправильно навантажувати державний бюджет витратами на цей захід".

Читайте також: Команди Зеленського та Порошенка підписали угоду з "Олімпійським" щодо дебатів (оновлено)

Тому, виборчим фондам Зеленського і Порошенка прийдеться віддати приблизно по 3-4 мільйони на проведення дебатів 19 квітня на стадіоні.

"Це, звичайно ж, великі гроші, але я думаю, що в бюджеті країни знайдуться інші статті, на які варто було б витратити ці ресурси", – сказав Разумков.

Схожу суму назвав і голова правління Суспільного Зураб Аласанія. За його підрахунками, проведення дебатів на "Олімпійському" може обійтися у 5,6 мільйонів гривень.

Напередодні Зеленський записав відеозвернення, яке адресоване не Петру Порошенку, а всім громадянам. Зеленський запросив українців на дебати та запропонував отримати квитки на цей захід. Їх можна отримати на сайті debaty2019.org.ua. Перед дебатами кандидатів на стадіоні відбудеться безкоштовний концерт, на якому виступатиме Ольга Полякова та Дзідзьо.

Коли і як відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським? До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Політики довго не могли узгодити час проведення дебатів, та висували один одному різні пропозиції та заклики. 14 квітня на "Олімпійському" відбулися дебати, проте на них був присутнім лише Порошенко. Натомість у команді Зеленського наголошували, що вони будуть на стадіоні лише 19-го числа о 19:00.



Вже 15 квітня у штабі Порошенка заявили, що він готовий прийти і 19 квітня на "Олімпійський", проте пропонує Зеленському змінити вказаний раніше час. Пропозиція Порошенка: провести дебати на стадіоні з 16:00 по 18:00, а після цього о 20:00 продовжити їх на Суспільному.



Відповідно до закону, дебати мають пройти 19 квітня – остання п’ятниця перед голосуванням. Водночас вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин і їх проводять у студії (кімнаті) національного мовника, яким є Суспільне. Щоправда, за таких умов витрати на захід йдуть з державного бюджету.