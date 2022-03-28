Дедалі більше людей у світі – на боці України, – Зеленський показав фото з мітингів
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Україну підтримує зараз весь світ. Щодня тисячі людей виходять на мітинги на підтримку нашої країни у війні. Володимир Зеленський каже, що дедалі більше людей у світі – на боці України.
За словами президента України, ці люди – на боці добра у цій битві зі злом.
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Володимир Зеленський заявив, що якщо політики десь не вміють іти за людьми, то ми їх навчимо. Адже це – основа демократії, нашого національного характеру.
Окрім того, президент оприлюднив неймовірні фото, на яких помітно, скільки людей підтримує Україну за кордоном.
Як Україну підтримують у всьому світі / Фото Theresa Wey, Yevhen Perebyinis, Tom Nicholson, посольства України в Польщі, Чехії, Великій Британії, Італії.
До слова, Володимир Зеленський вважає, що перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів. Він також зізнався журналістам, що не очікував, що на посаді глави держави буде так тяжко.
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