Дедалі більше людей у світі – на боці України, – Зеленський показав фото з мітингів

Україну підтримує зараз весь світ. Щодня тисячі людей виходять на мітинги на підтримку нашої країни у війні. Володимир Зеленський каже, що дедалі більше людей у світі – на боці України.

За словами президента України, ці люди – на боці добра у цій битві зі злом.

До теми Будемо битися до останнього міста, – Зеленський впевнений, що Україна переможе у війні

Володимир Зеленський заявив, що якщо політики десь не вміють іти за людьми, то ми їх навчимо. Адже це – основа демократії, нашого національного характеру.

Окрім того, президент оприлюднив неймовірні фото, на яких помітно, скільки людей підтримує Україну за кордоном.

Як Україну підтримують у всьому світі / Фото Theresa Wey, Yevhen Perebyinis, Tom Nicholson, посольства України в Польщі, Чехії, Великій Британії, Італії.

До слова, Володимир Зеленський вважає, що перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів. Він також зізнався журналістам, що не очікував, що на посаді глави держави буде так тяжко.

Вас може зацікавити це відео – Навіщо Путіну потрібна війна: відповідь Зеленського