Цього року Україна забезпечить необхідний обсяг "дипстрайків", – Зеленський у зверненні
- Президент України Володимир Зеленський обговорив на Ставці питання виробництва та закупівлі дронів для військових.
- Україна забезпечить необхідний обсяг ударних "дипстрайків" цього року, хоча конкретні цифри Зеленський не назвав.
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорили питання виробництва та закупівлі дронів, необхідних для українських військових.
Зокрема, є позитивна динаміка стосовно ударних Deep Strike. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента від 7 лютого.
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Що заявив Зеленський про Deep Strike
Володимир Зеленський наголосив, що Україна має досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих безпілотників. Президент повідомив, що на Ставці доручив стосовно цього "укласти контракти по максимуму".
Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків": конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони,
– заявив він.
Нагадаємо, ще у січні повідомляли, що українське оборонне відомство активно інвестує в розробку та закупівлю новітніх ударних дронів, особливо Deep Strike. Це далекобійні безпілотники, які здатні бити вглиб російської території.
Заступник глави Міноборони Дмитро Кліменков заявляв, що у 2025 році для українського війська буде поставлено понад 30 тисяч таких літальних апаратів.