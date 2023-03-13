Який дефіцит бюджету України на 2023 рік: Підласа розповіла, як допомагають партнери

В українському бюджеті на 2023 рік буде суттєвий дефіцит. Утім, міжнародні партнери покривають більшу частину недостачі. Вже є гарантовані 28 мільярдів доларів фінансової допомоги. Але потрібно дещо більше.

Про це 24 Каналу розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, на 2023 рік планувався дефіцит бюджету в 38 мільярдів доларів. Однак зараз уряд готує нові зміни, де збільшать видаткову частину на 537 мільярдів гривень.

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Досить велика сума піде на оборону. Майже 90% від додаткових видатків – розходи на оборону. Відповідно і дефіцит держбюджету збільшиться у порівнянні з планом, який попередньо ухвалений. Він перевищить 40 мільярдів доларів,

– зазначила Підласа.

Як Україна покриватиме дефіцит бюджету

Як розповіла Підласа, вже домовлено, що Україна отримає 18 мільярдів макрофінансової допомоги від ЄС та 10 мільярдів доларів від США. Також тривають перемовини з МВФ про нову розширену програму підтримки – зокрема, про пільгове кредитування бюджету на суму до 5 мільярдів доларів.

Решту коштів потрібно ще знайти. Є сподівання на Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк тощо. Також Україна розраховує на уряди Канади, Німеччини, Великої Британії та інших країн, які допомагали і в 2022 році.

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Важливо, що кошти від міжнародних партнерів не можуть бути використані на війну. Вони ретельно контролюють це питання. А усі потреби на оборону Україна покриває з власного бюджету.

На війну та оборону витрачаємо лише те, що заробляємо як держава. Від податкової, митниці, приватизації, ОВДП тощо. Найбільше заробляємо з податкової, митниці, військових облігацій. На оборону ми витрачали більш ніж 1 трильйон гривень. Зараз видатки зростуть ще на 500 мільярдів,

– повідомила Підласа.

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