Дефіцит електроенергії в системі знову збільшився: яка причина та якими будуть наслідки
Джерело:Укренерго
У системі України станом на 28 грудня знову збільшився дефіцит електроенергії. На Сході російські окупанти обстріляли газову інфраструктуру.
Як наслідок – зупинили деякі блоки електростанцій. Зима підтримує Україну. Завдяки відносно теплій погоді вже чотири дні поспіль не застосовуються обмеження споживання у нічні години.
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Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень,
– мовиться у повідомленні.
Енергетики готові до будь-яких сценаріїв
В Укренерго наголосили, що енергосистема упродовж останніх трьох місяців пережила 9 ракетних та 12 атак БПЛА. Це спричинило масштабні пошкодження. Щоб все відновити, необхідний час та багато ресурсів. Наразі робота триває безперервно.
Російські окупанти не збираються зупинятися. Їхня мета – занурити Україну у темряву. Енергетики готові до будь-яких можливих сценаріїв. Енергосистему відновлюватимуть за будь-яких умов.
Напередодні повідомили дві добрі новини
- Сергій Коваленко – гендиректор компанії YASNO – напередодні повідомив, що станом на 27 грудня у Києві покращилася ситуація з електроенергією. Українська столиця змогла стабільно отримувати електроенергію.
- Окрім того, стабільні обсяги електроенергії вдавалося рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.