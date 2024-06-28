В Укренерго розповіли, який зараз дефіцит в енергосистемі України
Джерело:hromadske
Через російські обстріли в Україні діють графіки відключення світла. В Укренерго розповіли, що дефіцит в українській енергосистемі різний, залежно від часу доби.
Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що Україна внаслідок 8 масованих атак Росії втратила половину потужності наших електростанцій, тобто понад 9 гігаватів.
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Що відомо про дефіцит потужності в енергосистемі
Володимир Кудрицький розповів, що обсяг дефіциту електроенергії в енергосистемі може варіюватись. Наприклад, він може бути меншим вночі та зазвичай найбільший – ввечері.
Важливо також зрозуміти, що якщо загальний дефіцит потужності становить, для прикладу, 20% – це не означає, що 20% споживачів будуть відключені. Частина виробленої енергії резервується для втрат у мережах і для потреб критичної інфраструктури, яку не можна вимикати. У цьому випадку відключених споживачів може бути й 35 – 40%,
– розповів посадовець.
За його словами, раніше в регіонах, де відсоток критичної інфраструктури в загальному споживанні менший, то в кожного споживача відключення могли бути менш тривалими.
Натомість наразі, за словами Володимира Кудрицького:
- для кожного обленерго призначають кількість черг;
- ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.
Наприклад, в певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень.
Голова правління Укренерго пояснив, що ці черги між собою постійно змінюють, що зменшує нерівномірність і забезпечує більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні.
До речі, протягом 28 червня графіки відключень в Україні діють цілодобово. Дізнатись, коли вимикатимуть світло вам можна за посиланням.