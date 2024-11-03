Росія зіткнеться з дефіцитом ППО, що обмежить застосування авіації, – ISW про останні інциденти

Росія стикається з проблемами у постачанні компонентів для виробництва систем протиповітряної оборони. Аналітики вважають, якщо Україна успішно нейтралізує значну кількість російських систем протиповітряної оборони, це може призвести до значного дефіциту для російських військ, що потенційно обмежить їхню здатність ефективно розгортати авіацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики перерахували останні інциденти на фронті та визначили їх потенційний вплив на стратегії ворога. Наприклад, коли ЗСУ вразили 7 російських радарів та систем ППО в ніч з 20 на 21 жовтня.

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Росіяни не можуть вберегти свої системи ППО

Також 2 листопада ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по російській системі ППО С-300/400 біля окупованого Моспіно (на південний схід від Донецька). Воєнкори повідомили, що на системи ППО було спрямовано 6 ракет ATACMS, і нібито, 3 з них росіянам вдалося збити.

Перед цим ЗСУ вразили російську радіолокаційну станцію "Підліт" біля окупованого мису Тарханкут у Криму, атаку здійнили безпілотниками. Більш того, росіяни досі не забрали пошкоджену станцію для того, аби відремонтувати її.

31 жовтня, українські військові поширили момент успішного удару по російському ЗРК "Бук". На кадрах можна побачити, що після атаки відбулась детонація, що свідчить про успішність удару.

Генштаб офіційно звітував про ураження російського ЗРК "Бук-М3" та знищення системи радіолокації іншого ЗРК "Бук-М2" в окупованій Луганщині.

Офіційні українські джерела повідомили, що ЗСУ також вразили систему "Бук-М2" на півдні України, а також систему "Бук-М3" у невказаному районі лінії фронту. Ці удари припали на кінець жовтня.

Що ці втрати означають для ворога

Аналіики і раніше фіксували ознаки того, що Росія зазнає труднощів із постачанням мікроелектронних компонентів, що необхідні для виробництва складної зброї та систем ППО. Причиною цього стали західні санкції.

Тож, якщо Україна знищить значну кількість російських систем, можливо, Росія не зможе виробляти або ремонтувати достатню кількість систем ППО для підтримки поточної щільності протиповітряної оборони на окупованих українських територіях,

– наголошують в актуальному звіті ISW.

Останні оцінки вказують на те, що ослаблення систем протиповітряної оборони Росії, особливо над окупованими регіонами України, може вплинути на операційні стратегії російських пілотів. Таке зниження спроможностей протиповітряної оборони може обмежити близькість, на якій російські літаки готові діяти поблизу лінії фронту. Крім того, це може завадити Росії ефективно використовувати високоточні боєприпаси як проти фронтових позицій, так і проти українських міських центрів.