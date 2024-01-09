Чи є дефіцит ракет для Patriot: Ігнат прокоментував статтю NYT
Україна не випускає ракет для західних та старих радянських систем ППО. Наразі дефіцит зенітних керованих ракет справді є, західні партнери про це поінформовані.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував статтю The New York Times про те, що США через брак фінансування не зможуть постачати Україні ракети для ЗРК Patriot. Він наголосив, що ставиться з обережністю до подібних статей.
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"Давайте розберемося, хто попереджає – джерела, які знайшла газета The New York Times. Я дуже обережно ставлюся до таких заяв і висловлювань. Для чого вони робляться і кому це вигідно – теж питання. Не один раз вже коментував ці заяви і публікації від західних ЗМІ, вони з'являються вже не вперше", – зазначив Ігнат.
Україна залежить від поставок озброєння
Речник визнав, що Україна наразі залежить від поставок західного озброєння, і йдеться не лише про зенітні керовані ракети, адже ми отримуємо дедалі більше західної техніки, яка потребує як обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів.
"Навіть радянські боєприпаси до зенітних керованих систем ми теж отримуємо від країн, які мають на озброєнні такі системи. Відбувається нормоване постачання відповідно до витрат", – пояснив речник.
За його словами, військові виробництва в Європі, США та інших країнах набирають обертів, проте дефіцит певного озброєння все одно відчувається.
Дефіцит зенітних керованих ракет, зрозуміло, є, ніхто цього не приховує. Тому і з'являються такі побоювання в західній пресі. Думаю, західні партнери добре поінформовані про стан справ у нас з засобами протиповітряної оборони,
– підсумував речник.
Що відомо про дефіцит ракет
- Днями видання The New York Times опублікувало статтю про те, що Сполучені Штати невдовзі не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку.
- Водночас країни НАТО вирішили закупити до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Таке рішення ухвалили після масованих обстрілів України.