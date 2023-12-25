Дефіцит снарядів: у ЗСУ розповіли, як викручуються з непростої ситуації
Українські військові на фронті відчувають дефіцит окремих видів снарядів, через що послаблюється можливість завдавати ударів по окупантах. Водночас у цій ситуації українські військові шукають альтернативні способи ведення боротьби проти окупантів.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Він зазначив, що українські військові використовують інші типи та види зброї, яка наразі є доступною, передає 24 Канал.
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Штупун сказав, як ведуть бої ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
Олександр Штупун зауважив, що наразі наші військові для протидії окупантам посилили використання FPV-дронів і дронів зі скидами, які можуть переносити на собі мінометні міни.
Водночас він наголосив, що українським військовим не вистачає снарядів саме радянського зразка, оскільки більшість артилерії в нашої держави саме з тих часів.
Але наразі працює артилерія 155 міліметрів, тобто натівського зразка,
– сказав Штупун.
Він наголосив, що артилерія зі 155 міліметровим калібром набагато точніша і дозволяє виконувати ті завдання, які перед нашими військовими наразі стоять.
У ЗСУ спростували захоплення Мар'їнки росіянами
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу рапортував Путіну, що російські війська буцімто повністю захопили українську Мар'їнку у Донецькій області. Однак у Збройних Силах України спростували ці пропагандистські наративи.
- Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун зазначив, що у самому місті наразі тривають бої. Таким чином росіяни не контролюють повністю Мар'їнку.
- Штупун наголосив, що попри те, що місто повністю знищено, наші захисники ще перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки. Тому говорити про повне захоплення чи взяття під контроль населеного пункту росіянами – не коректно.
- Варто зазначити, що раніше Генштаб ЗСУ у своєму звіті зазначив, що на Мар'їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Саму Мар'їнку, за даними Генштабу, ворог обстріляв із мінометів та артилерії.