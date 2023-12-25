Дефіцит снарядів: у ЗСУ розповіли, як викручуються з непростої ситуації

Українські військові на фронті відчувають дефіцит окремих видів снарядів, через що послаблюється можливість завдавати ударів по окупантах. Водночас у цій ситуації українські військові шукають альтернативні способи ведення боротьби проти окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Він зазначив, що українські військові використовують інші типи та види зброї, яка наразі є доступною, передає 24 Канал.

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Штупун сказав, як ведуть бої ЗСУ в умовах дефіциту снарядів

Олександр Штупун зауважив, що наразі наші військові для протидії окупантам посилили використання FPV-дронів і дронів зі скидами, які можуть переносити на собі мінометні міни.

Водночас він наголосив, що українським військовим не вистачає снарядів саме радянського зразка, оскільки більшість артилерії в нашої держави саме з тих часів.

Але наразі працює артилерія 155 міліметрів, тобто натівського зразка,

– сказав Штупун.

Він наголосив, що артилерія зі 155 міліметровим калібром набагато точніша і дозволяє виконувати ті завдання, які перед нашими військовими наразі стоять.

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