Дефіцит солі в Україні: чому ціни злетіли, а продукту немає
В Україні вже кілька днів фіксують дефіцит солі. Знайти цей продукт на полицях магазинів – не просто.
Водночас, коли в магазині є сіль, то ціна на неї кардинально відрізняється від старої. Про те, чому так трапилося, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Чому в Україні виник дефіцит солі
90% солі в Україні видобувало Державне підприємство "Артемсіль" у місті Соледар Донецької області. Через активні бойові дії та постійні обстріли виробник ще місяць тому припинив свою роботу.
Підприємство не працює до невизначеного часу, згідно з наказом. Постійно тривають обстріли, частково зруйнована адмінбудівля, були влучення в рудники. Більшість мешканців Соледара, співробітники підприємства "Артемсіль" евакуюються,
– розповів керівник пресслужби "Артемсіль" Володимир Низиєнко.
Тобто до поки в регіоні не стане безпечно – сіль там не вироблятимуть.
Зауважимо, за рік підприємство видобуває 2 мільйони тонн солі. Її продають не лише в Україні, а й відправляють на експорт у 15 країн світу. Серед них є Польща, Молдова, Азербайджан, Румунія, Грузія, Німеччина та інші. Тобто дефіцит може бути не лише в Україні.Зверніть увагу! У квітні запас солі з підприємства вивезли та розподілили торговельними мережами по Україні. Судячи з дефіциту, магазини практично вичерпали цей запас.
В "Артемсолі" кажуть, що після закінчення бойових дій виробництво можна оперативно відновити. Поклади солі розташовані глибоко під землею, тому не мали б постраждати. Звісно, якщо російські окупанти не вирішать спеціально їх знищити.
Ціни на продукт вже зросли
Українці бідкаються, що знайти сіль у магазинах – справжній квест. Через ажіотаж деякі продавці навіть вивішують на дверях таблички про те, що солі у продажу немає.
У магазинах немає солі / Фото Карини Бондаренко
На полицях у магазинах немає солі / Фото Карини Бондаренко
Дефіцит продукту виник і тому, що деякі люди через паніку вирішили ним запастися. Покупці бачать в магазині сіль і беруть одразу декілька пакетів. Відповідно, решта людей залишаються вже без солі.
На цій ситуації вирішили нажитися й недобросовісні продавці. Так, раніше кілограм солі коштував близько 10 гривень, а зараз ціни подекуди підняли у 9 разів. У магазині в Мостиськах на Львівщині помітили сіль за 95 гривень.
Магазини підіймають ціни на сіль / Фото "Перша приватна мемарня"
До речі, користувачі мережі вже створюють меми про продаж солі за квартиру у Києві. Українці жартують, що тепер сіль можна обміняти лише за пальне.Важливо! Дефіцит солі найбільше вплине на хімічну промисловість. Адже сіль бере участь у процесі виробництва соди, хлору, гідроксиду натрію, соляної кислоти, лакофарбової продукції та хімікатів, які застосовують для виготовлення паперу та скла. Також дефіцит вплине на харчову промисловість.
Де Україна братиме сіль
Видобутком солі в Україні, крім "Артемсіль" та ТОВ "Слов'янська сіль", що теж на Донеччині, займаються ще два родовища – Солотвинське на Закарпатті та Дрогобицька солеварня. Перше сильно вичерпалося через часті повені. Тому Дрогобицька солеварня залишилася фактично єдиним в Україні виробником солі. Вона планує збільшити виробництво на 20 000 тонн щомісяця, однак цього замало навіть, щоб задовольнити потреби Львівщини.
Звичайну сіль могла б замінити морська. Однак Росія окупувала джерела з високоякісними морськими солями. Тому швидше за все тепер Україні доведеться купувати сіль за кордоном.