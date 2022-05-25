Дефіцит солі в Україні: чому ціни злетіли, а продукту немає

В Україні вже кілька днів фіксують дефіцит солі. Знайти цей продукт на полицях магазинів – не просто.

Водночас, коли в магазині є сіль, то ціна на неї кардинально відрізняється від старої. Про те, чому так трапилося, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чому в Україні виник дефіцит солі

90% солі в Україні видобувало Державне підприємство "Артемсіль" у місті Соледар Донецької області. Через активні бойові дії та постійні обстріли виробник ще місяць тому припинив свою роботу.

Підприємство не працює до невизначеного часу, згідно з наказом. Постійно тривають обстріли, частково зруйнована адмінбудівля, були влучення в рудники. Більшість мешканців Соледара, співробітники підприємства "Артемсіль" евакуюються,

– розповів керівник пресслужби "Артемсіль" Володимир Низиєнко.

Тобто до поки в регіоні не стане безпечно – сіль там не вироблятимуть.

Зауважимо, за рік підприємство видобуває 2 мільйони тонн солі. Її продають не лише в Україні, а й відправляють на експорт у 15 країн світу. Серед них є Польща, Молдова, Азербайджан, Румунія, Грузія, Німеччина та інші. Тобто дефіцит може бути не лише в Україні.

У квітні запас солі з підприємства вивезли та розподілили торговельними мережами по Україні. Судячи з дефіциту, магазини практично вичерпали цей запас.

В "Артемсолі" кажуть, що після закінчення бойових дій виробництво можна оперативно відновити. Поклади солі розташовані глибоко під землею, тому не мали б постраждати. Звісно, якщо російські окупанти не вирішать спеціально їх знищити.

Ціни на продукт вже зросли

Українці бідкаються, що знайти сіль у магазинах – справжній квест. Через ажіотаж деякі продавці навіть вивішують на дверях таблички про те, що солі у продажу немає.



У магазинах немає солі / Фото Карини Бондаренко



На полицях у магазинах немає солі / Фото Карини Бондаренко

Дефіцит продукту виник і тому, що деякі люди через паніку вирішили ним запастися. Покупці бачать в магазині сіль і беруть одразу декілька пакетів. Відповідно, решта людей залишаються вже без солі.

На цій ситуації вирішили нажитися й недобросовісні продавці. Так, раніше кілограм солі коштував близько 10 гривень, а зараз ціни подекуди підняли у 9 разів. У магазині в Мостиськах на Львівщині помітили сіль за 95 гривень.



Магазини підіймають ціни на сіль / Фото "Перша приватна мемарня"

До речі, користувачі мережі вже створюють меми про продаж солі за квартиру у Києві. Українці жартують, що тепер сіль можна обміняти лише за пальне.

Де Україна братиме сіль

Дефіцит солі найбільше вплине на хімічну промисловість. Адже сіль бере участь у процесі виробництва соди, хлору, гідроксиду натрію, соляної кислоти, лакофарбової продукції та хімікатів, які застосовують для виготовлення паперу та скла. Також дефіцит вплине на харчову промисловість.

Видобутком солі в Україні, крім "Артемсіль" та ТОВ "Слов'янська сіль", що теж на Донеччині, займаються ще два родовища – Солотвинське на Закарпатті та Дрогобицька солеварня. Перше сильно вичерпалося через часті повені. Тому Дрогобицька солеварня залишилася фактично єдиним в Україні виробником солі. Вона планує збільшити виробництво на 20 000 тонн щомісяця, однак цього замало навіть, щоб задовольнити потреби Львівщини.

Звичайну сіль могла б замінити морська. Однак Росія окупувала джерела з високоякісними морськими солями. Тому швидше за все тепер Україні доведеться купувати сіль за кордоном.