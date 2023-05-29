Ми зі спікером Маккарті досягли принципової бюджетної угоди, – Байден про загрозу дефолту
Джерело:твітер Джо Байдена
Президент США повідомив, що домовився зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті. За словами Байдена, прогнозований у США дефолт скасовується.
Джо Байден у твітері написав, що ця угода є гарною новиною для американців та пояснив чому. Крім цього, текст продубльований на сайті Білого дому.
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Байден попередив, що угода виявилась компромісною
Президент США заявив, що його угода з Маккарті – важливий крок вперед, який "скорочує витрати, одночасно захищаючи критично важливі програми для працюючих і розвиваючи економіку для всіх". Також він заявив, що вона захищає ключові пріоритети та законодавчі досягнення президента та Конгресу США.
За словами Байдена, нова угода з республіканцями допоможе запобігти дефолту і зберегти мільйони робочих місць.
Угода є компромісом, тобто не кожен отримує те, що хоче. Це відповідальність урядування. І ця угода є гарною новиною для американського народу, оскільки вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічного спаду, знищення пенсійних рахунків і втрати мільйонів робочих місць,
– заявив Джо Байден.
Він додав, що впродовж 29 травня переговорні групи завершать роботу над законодавчим текстом, і угоду передадуть до Палати представників і Сенату Сполучених Штатів.
Я наполегливо закликаю обидві палати негайно ухвалити угоду,
– наголосив Байден.
Маккарті підтвердив укладання угоди
Я нещодавно розмовляв із президентом по телефону. Після того, як він витратив час і відмовлявся від переговорів протягом місяців, ми досягли принципової угоди, яка гідна американського народу,
– написав Маккарті у твітері.
Що відомо про ризик дефолту у США
- Поріг державного боргу Сполучених Штатів встановлений на рівні 31,4 трильйона доларів. Цей ліміт країна досягла у січні 2023 року. З того часу американський мінфін позбавлений права збільшувати запозичення для фінансування поточних витрат. Глава міністерства Джанет Єллен попереджала, що такими темпами гроші закінчаться вже в червні.
- Для того, щоб змінити ситуацію, республіканці вимагали скоротити соціальні витрати та збільшити витрати на оборону. Натомість Байден вимагав підняти або скасувати стелю без жодних умов, і тільки потім готовий був обговорювати з республіканцями їхні вимоги.
- Проти будь-якого компромісу виступали крайні праві республіканці та крайні ліві демократи, що ускладнювало переговори.
- Байден вперше особисто обговорив проблему з лідером республіканської більшості у Палаті представників Конгресу США Кевіном Маккарті 9 травня, після чого ще раз зустрівся з ним за тиждень. Обидві зустрічі виявились безрезультатними, і переговори продовжилися на рівні представників.
- Загалом, своєю угодою 28 травня Білий дім і опозиція в останній момент відсунули загрозу фінансової катастрофи, яка призвела б до економічної кризи не тільки в США, а й у всьому світі. Проте рішення мають ще затвердити обидві палати Конгресу, на що піде не менше трьох днів.