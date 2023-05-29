Ми зі спікером Маккарті досягли принципової бюджетної угоди, – Байден про загрозу дефолту

Президент США повідомив, що домовився зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті. За словами Байдена, прогнозований у США дефолт скасовується.

Джо Байден у твітері написав, що ця угода є гарною новиною для американців та пояснив чому. Крім цього, текст продубльований на сайті Білого дому.

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Байден попередив, що угода виявилась компромісною

Президент США заявив, що його угода з Маккарті – важливий крок вперед, який "скорочує витрати, одночасно захищаючи критично важливі програми для працюючих і розвиваючи економіку для всіх". Також він заявив, що вона захищає ключові пріоритети та законодавчі досягнення президента та Конгресу США.

За словами Байдена, нова угода з республіканцями допоможе запобігти дефолту і зберегти мільйони робочих місць.

Угода є компромісом, тобто не кожен отримує те, що хоче. Це відповідальність урядування. І ця угода є гарною новиною для американського народу, оскільки вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічного спаду, знищення пенсійних рахунків і втрати мільйонів робочих місць,

– заявив Джо Байден.

Він додав, що впродовж 29 травня переговорні групи завершать роботу над законодавчим текстом, і угоду передадуть до Палати представників і Сенату Сполучених Штатів.

Я наполегливо закликаю обидві палати негайно ухвалити угоду,

– наголосив Байден.

Маккарті підтвердив укладання угоди

Я нещодавно розмовляв із президентом по телефону. Після того, як він витратив час і відмовлявся від переговорів протягом місяців, ми досягли принципової угоди, яка гідна американського народу,

– написав Маккарті у твітері.

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