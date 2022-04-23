Деградація російського ВПК: розпіарені Су-57 дали дуба
Джерело:телеграм Олександра Коваленка
За наявною інформацією, виробництво російських винищувачів Су-57, які помилково зараховуються до 5-го покоління, зупинено.
Хоча, не можна сказати, що це виробництво взагалі було. Один літак на рік – це не виробництво, це тягни-штотвхай якийсь. Але все ж…
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Чому так сталося
Річ у тім, що практично вся електроніка Су-57 базується на іноземній елементній базі, здебільшого американського виробництва! Росія їх імпорт замінити не може і не зможе.
До речі, низка складових частин Су-57, особливо у двигуні, були й українського виробництва.
Що ж, ось тепер Су-57 – все. Але головне те, що це не остання хороша новина з області деградації російського ВПК, що стрімко прискорилася. Слідкуйте за новинами!
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