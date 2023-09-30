Як виглядає Дегтярівський міст у Києві після обвалу: разючі кадри
Джерело:Суспільне
У Києві на Шулявці 30 вересня обвалився Дегтярівський міст. Причиною цього стало руйнування кількох центральних прольотів, які встановили на мостовому переході під час ремонтних робіт.
Внаслідок цього інциденту постраждалих не було. Наразі на місці працюють правоохоронці, щоб з'ясувати причину обвалу конструкції.
До теми У Києві обвалився Дегтярівський міст на Шулявці: зруйновані кілька прольотів
Як виглядає Дегтярівський міст зараз
Журналісти показали, що Дегтярівський міст у Києві повністю зруйнувався і "просів" після того, як на ньому обвалилися конструкції. Наразі всі ремонтні роботи там призупинили.
Дегтярівський міст обвалився у Києві / Відео Суспільного
Крім того, наслідки обвалу Дегтярівського мосту також показав і український фотограф і фотожурналіст Ян Доброносов. Він зазначив, що це "міст, який так і встав".
Дегтярівський міст "впав" у Києві / Фото Яна Доброносова
Зрештою інцидент прокоментували у компанії "Київавтодор", яка займалася його реконструкцією. Там заявили, що відповідальність за роботи на об'єкті несе підрядник.
Дегтярівський міст обвалився під час ремонтних робіт / Ян Доброносов
Водночас речник компанії виробника балок Ваховський розповів журналістам Суспільного у коментарі, що проблем з якістю балок немає. За його словами, шість з них встановили "правильно", однак під час монтажу останньої "стався інцидент".
Що відомо про обвал Дегтярівського моста
- Обвал Дегтярівського мосту стався ввечері 30 вересня. Тоді на ньому проводили ремонтні роботи, які розпочали, ще в липні 2023 року.
- Згодом у КМДА розповіли, що причину обвалу на місці з'ясовують фахівці. Під час цього інциденту ніхто не постраждав. Підтвердили обвал конструкції й у КМВА.
- Варто зазначити, що Дегтярівський міст був зведений 1965 року і вже довгий час перебував в аварійному стані. Перед реконструкцією його тимчасово посилили додатковими опорами й планували розширити, щоб облаштувати велодоріжками й тротуарами.
- Ремонт шляхопроводу планували завершити у листопаді 2023 року. Уся вартість робіт складала близько 1 мільярда гривень.