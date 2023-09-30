У Києві обвалився Дегтярівський міст на Шулявці: зруйновані кілька прольотів

У Києві 30 вересня стався інцидент на Дегтярівському мосту. Зокрема, на мостовому переході обвалилося кілька прольотів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі на Дегтярівському мосту активно тривають ремонтні роботи, передає 24 Канал.

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Дегтярівський міст обвалився у Києві

Очевидці зазначили, що при ремонтних роботах впали декілька новозбудованих прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. Це були центральні опори цього мостового переходу.

У Києві обвалився Дегтярівський міст / Фото з місцевих телеграм-каналів

Згодом у Київській міській державній адміністрації розповіли, що обвал мостового переходу стався на вулиці Олександра Довженка. На місці вже працюють аварійно-рятувальні служби.

Під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці,

– сказали у КМДА.

За попередньою інформацією, постраждалих на місці подій не було. У КМДА пообіцяли надати більше інформації стосовно інциденту згодом.

Обвал Дегтярівського шляхопроводу також ексклюзивно для 24 Каналу прокоментувала помічниця начальника Головного управління ДСНС України у місті Києві – Анастасія Семенчук. Вона наголосила, що наразі на місці подій працюють фахівці.

"Міст на ремонті, не проїзний. На лінію 101 жодних повідомлень – не надходило. Загиблих чи травмованих немає", – зазначила вона.

Зрештою у Київській міській військові адміністрації також підтвердили, що на мостовому переході обвалилася конструкція. Там наголосили, що на місці працюють правоохоронці.



На Дегтярівському мосту стався обвал конструкції / Фото КМВА

Сьогодні під час будівельних робіт попередньо стався обвал конструкцій. На цю хвилину даних щодо загиблих чи травмованих немає,

– зауважили у КМВА.



Постраждалих під час обвалу Дегтярівського мосту немає / Фото КМВА

Варто зазначити, що цей шляхопровід закрили на ремонт 13 червня 2023 року, наразі там перекритий проїзд мостовим переходом та під ним. Ремонт розпочали у липні, а планували закінчити у листопаді 2023 року.

Раніше у Києві на мосту Патона утворився водоспад

У Києві 13 червня стався прорив трубопроводу на мосту Патона. Очевидці зазначали, що на мостовому переході утворився водоспад.

Згодом у КМДА зазначили, що комунальники локалізували місце витоку. Крім того, там тривала підготовка до проведення ремонтних робіт.

У Київській міській держадміністрації також розповіли, що підрив стався внаслідок гідравлічних випробувань теплових магістралей. Це була обов'язкова умова для підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Дегтярівський міст був зведений 1965 року і вже довгий час перебував в аварійному стані. Перед реконструкцією його тимчасово посилили додатковими опорами. Після ремонту його ширина мала збільшитись з 28 до 40 метрів, що дозволило б облаштувати велосипедні доріжки й комфортні тротуари для пішоходів.