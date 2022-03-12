Декількох українських містечок вже не існує, їх просто немає, – Зеленський

Україна вже 17 день дає рішучу відсіч російським загарбникам. Через невдалі атаки на ЗСУ окупанти вдаються до масових обстрілів мирних населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський вдруге протягом повномасштабного вторгнення Росії зустрівся з журналістами іноземних ЗМІ 12 березня. 24 канал передає деталі зустрічі.

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Деяких українських містечок вже просто не існує

Володимир Зеленський розповів журналістам, що декілька маленьких українських містечка окупанти просто стерли з лиця землі.

Декількох маленьких містечок більше не існує. Це просто трагедія. Їх просто немає, і людей цих (мешканців – ред. 24 канал) немає. Тому ми всі на фронті,

– наголосив Верховний Головнокомандувач.

Президент також підкреслив, що життя людей, зокрема у Харкові та Волновасі, через злочини окупантів просто зупинилися.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня: дивіться відео