Квартири у Києві та жодного автомобіля: Кулеба подав декларацію

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба за 2020 рік заробив 913 714 гривень, а його дружина – 333 978 гривень. Урядовець володіє 2 квартирами у Києві.

Про це свідчить його електронна декларація про майно та доходи за 2020 рік. Відповідні відомості до неї міністр вніс 31 березня.

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Нерухомість, задекларована очільником МЗС:

квартира, площею 52,9 квадратних метрів у Києві;

квартира, площею 125,7 квадратних метрів у Києві.

Грошові активи Кулеби та його дружини

Окрім зарплати, міністр задекларував 18 643 гривень роялті – від ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК" та ТОВ "Книголав". А також гонорари – у розмірі 1 680 гривень.

Дружина урядовця, Євгенія Кулеба, отримала 5 183 гривні доходу у вигляді неустойки (штрафи, пеня) від "Нової пошти" та 3 251 гривні страхових виплат.

Варто зауважити, що згідно з декларацією, міністр закордонних справ України зберігає на банківських рахунках 121 878 гривень, а у готівці – 32 000 євро.

Декларації високопосадовців за 2020 рік

Євгенія Кулеба є кінцевим власником громадської організації "Місто-сад", яка сприяє створенню сучасних громадських просторів в Україні.

31 березня в Україні завершився термін подання антикорупційної декларації за 2020 рік. Пропонуємо ознайомитися також з інформацією про майно та доходи: