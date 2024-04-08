Ні евтаназії та сурогатному материнству: Ватикан оприлюднив оновлену декларацію про гідність

У Ватикані опублікували декларацію Dignitas Infinita ("Нескінченна гідність") на тему людської гідності. У ній засудили евтаназію, гендерну теорію, сурогатне материнство та багато іншого.

Цікаво, що в наведеному переліку серед порушень людської гідності, поряд з абортами, евтаназією та сурогатним материнством зʼявляються війна, трагедія бідності та драма мігрантів, а також торгівля людьми.

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Над 20-сторінковим документом Найвищий доктринальний офіс Ватикану працював 5 років. У декларації подається перелік "деяких серйозних порушень людської гідності", тобто "все те, що спрямоване проти самого життя, наприклад, всі види вбивств, геноцид, аборт, евтаназія і добровільне самогубство".

Також йдеться про "все те, що порушує цілісність людини, наприклад, калічення, тілесні та моральні тортури, психологічний примус".

Сурогатне материнство та аборти

У декларації аборт назвали "злочином проти життя", до того ж особливо серйозним та гідним осуду.

Щодо сурогатного материнства, то таку процедуру охарактуризували як практику, "яка серйозно порушує гідність жінки і дитини, засновану на матеріальній скруті матері" та наголосили, що дитина завжди є даром і ніколи не може бути предметом контракту. Далі в переліку згадується евтаназія й асистоване самогубство.

Гендерна теорія

У цьому розділі Ватикан очікувано розкритикував усі розмови про гендер і повторив свою відмову від "гендерної теорії" та зміни статі. Аргументом стало те, що "Бог створив чоловіка і жінку біологічно різними, і люди не повинні заграватися у Бога, змінюючи стать".

Війна

Війну в документі називають "трагедією, що заперечує людську гідність" і вказують, що війна завжди є "поразкою людства". Раніше саме такі заяви робив особисто Папа Римський.

Також декларація закликає до боротьби з такими явищами, як "торгівля людськими органами і тканинами, сексуальна експлуатація дітей, рабська праця, включаючи проституцію, незаконний обіг наркотиків і зброї, тероризм і міжнародна організована злочинність". Цікаво, що в цей розділ додали й "примус до аборту", "практику полігамії" та "фемініцид".

Папа Римський і його скандальна заява про війну