Є дещо важливіше за декларацію: військовий вказав на 4 важливі моменти саміту НАТО

У декларації НАТО спершу згадувалося про "незворотній шлях України до членства", однак пізніше це формулювання було вилучено. Проте зараз важливішими є конкретні дії Альянсу – збільшення оборонних видатків, визнання Росії головною загрозою та посилення підтримки України.

Саме ці кроки мають реальне значення для безпеки України зараз і в майбутньому. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що президент США Дональд Трамп зробив вкрай важливу заяву на саміті НАТО.

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Що важливого для України сказали під час саміту НАТО

У декларації НАТО спочатку було вказано, що Україна має "незворотний шлях до членства в Альянсі", але згодом це формулювання прибрали. Подібні формулювання вже звучали не раз – ще з 2008 року ми періодично чули заяви про те, що Україна стане членом НАТО. Проте, як і раніше, питання залишається суто політичним.

Олександр Мусієнко вважає, що варто зосередитися не на формулюваннях, а на інших, більш практичних речах.

Сам саміт був коротким і основна увага була зосереджена на одному питанні. Проте навіть у цьому контексті можна бачити позитивні зрушення – зокрема, зростання оборонних видатків країнами НАТО до 5% ВВП.

Згадано й про підтримку України, хоч і без конкретики – мовиться поки про відсотки, суми, ймовірно, будуть пізніше. Однак факт у тому, що витрати на оборону не зменшуються, а, ймовірно, навіть зростатимуть.

Також Росія офіційно визнана головною загрозою для НАТО. Це важливо, бо тепер стратегічні, концептуальні та доктринальні документи як країн-членів, так і самого Альянсу, зокрема з військовими комітетами, будуть формуватися з урахуванням потреби стримування Росії. І частиною цієї стратегії є підтримка України.

Це теж важливо розуміти. Це конкретні кроки. Стримувати Росію як? Зокрема, через підтримку України,

– пояснив військовослужбовець.

Ще один важливий аспект – заява президента США Дональда Трампа. Він визнав, що Путін може мати агресивні плани не лише щодо України, а й щодо інших країн. Трамп також заявив, що підтримує статтю 5 Статуту НАТО (про колективну оборону) і буде з європейськими союзниками "до кінця". Це знімає частину побоювань щодо можливого ослаблення єдності Альянсу.

Тому наразі для України важливішими є не декларативні формулювання, а конкретні дії: збільшення підтримки, посилення оборонної стратегії Альянсу, визнання загроз і реальні інструменти стримування Росії. Саме ці кроки матимуть практичне значення на місяці й роки вперед – набагато більше, ніж черговий рядок про "перспективу членства", терміни якого все одно залишаються невизначеними.