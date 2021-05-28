Делегація Конгресу США відвідає Україну: відомо коли

Наступного тижня двопартійна делегація Конгресу США здійснить робоче турне країнами Східної Європи. Американці завітають до України, Грузії та Литви.

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін очолить делегацію, до якої увійдуть республіканець Роб Портман та демократ Кріс Мерфі.

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Україна і Грузія є важливими партнерами США в боротьбі з дедалі агресивнішою Росією, і дуже важливо, щоб ми висловили нашу солідарність з народами України і Грузії і спонукали політичних лідерів продовжувати проводити необхідні реформи, які зміцнять їхні демократії,

– зазначила Джин Шахін.

Вона наголосила, що США підтримують Україну і Грузію у прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції та хочуть відіграти допоміжну роль, щоб зробити членство в НАТО і ЄС реальністю.

Під час свого візиту сенатори зустрінуться з представниками громадянського суспільства, а також з представниками урядів України і Грузії.

Окрім цього, у Литві вони проведуть зустріч зі Світланою Тихановською і міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом на тлі перехоплення літака Ryanair і незаконного арешту журналіста Романа Протасевича у Мінську.