Абсолютно відірвані від реальності: президент ПАР озвучив ідеї Африки щодо війни в Україні

До Києва 16 червня прибула делегація країн Африки з так званою "мирною ініціативою". В українській столиці президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні.

Росія атакувала Київ ракетами під час візиту делегації країн Африки. В Офісі Президента наголосили, що країна -терористка не звертає увагу на слабших.

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Які ідеї озвучив президент ПАР

Доки Росія скоює геноцид українців, Рамафоса заявив про "дипломатичні шляхи". Вочевидь, він досі не зрозумів, що не можна проводити переговори з тим, хто у цей момент намагається тебе вбити.

Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом,

– заявив президент ПАР.

Окрім того, Рамафоса заговорив про необхідність деескалації конфлікту "по обидва боки". Аж тоді політик заговорив про необхідність поважати суверенність держав та народів відповідно до статуту ООН.

Інші складові "мирного плану":

гарантії безпеки для всіх країн;

обидві країни повинні забезпечити експорт зернових і добрив;

гуманітарні питання;

обмін полоненими;

післявоєнна відбудова та допомога людям, які постраждали через війну;

шлях вперед та взаємодія з країнами Африки.

Що Зеленський сказав про переговори

Володимир Зеленський 16 червня заявив, що про будь-які переговори можна говорити лише після того, як Росія виведе свої війська з усієї території України. В іншому випадку допустити переговори означає заморозити конфлікт. Україні потрібен реальний мир.