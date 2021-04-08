Поклали квіти до пам'ятників героям: делегація США відвідала українських військових на фронті

Представники Апарату з оборони при посольстві США приїхали на Донбас. Вони відвідали українських військових на передовій та поклали квіти до пам'ятників загиблим.

Візит відбувся на чолі з аташе з питань армії та оборони полковницею Бріттані Стюарт. Їй розповіли про ситуацію на фронті.

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Як відбувався візит

Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України та поспілкувались з українськими захисниками. До речі, делегація ще раз акцентувала на присутності російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складається навколо кордонів України та всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України,

– наголосила Стюарт.

Американці також відвідали меморіальні комплекси полеглим воїнам, поклавши до них квіти.

Зверніть увагу! Коли Росія почала звозити військову техніку до нашого кордону, США привели свою армію в Європі у максимальний рівень боєготовності. Міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що Штати не залишать Україну наодинці, якщо Росія почне наступ.

До слова, у Білому Домі заявили, що Росія стягнула до кордону найбільше військ з 2014 року.