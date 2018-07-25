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Демі Ловато госпіталізована після передозування наркотиками: подробиці

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Демі Ловато
Демі Ловато / GettyImages

Представник знаменитої американської співачки Демі Ловато прокоментував госпіталізацію артистки і наголосив, що Ловато не вживала героїн.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Демі Ловато потрапила до лікарні після передозування наркотиками, наразі прийшла до тями і життю співачки нічого не загрожує.

У джерелі йдеться, що Демі Ловато не вживала героїн. Щоправда, коли Демі отямилася у лікарні, співачка відмовилася називати, який це був наркотик.

Демі отямилася і зараз перебуває зі своєю сім'єю, яка висловлює подяку всім за надану підтримку, любов і молитви. Деяка інформація, яка з'являється в ЗМІ, хибна, тому її рідні просять не втручатися в їхнє особисте життя і не спекулювати на цій темі. Здоров'я Демі і її відновлення – це зараз найголовніше,
– сказав представник артистки.

Зазначається, що 25-річна Демі Ловато знепритомніла у вівторок, 24 липня, вранці у своєму будинку в Голлівуді. Один з друзів дав співачці налоксон – антидот у випадку передозування наркотиками.

Крім того, поліція не виявила у будинку зірки незаконних речовин.

Теги: LifeStyle Голлівуд Лікування Музика Наркотики
Джерело: 24 Канал
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