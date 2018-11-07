Демі Ловато вперше після передозування вийшла на публіку: фотофакт

Співачка Демі Ловато, яка пройшла курс лікування після передозування наркотиками, вперше з'явилась на публіці. Відповідне фото артистка опублікувала у блозі.

Як відомо, вчора, 6 листопада, у США відбулись проміжні вибори до Конгресу США. Чимало голлівудських зірок взяли участь у голосування. Винятком не стала й співачка Демі Ловато, яка вперше за кілька місяців лікування з'явилась на публіці.

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Варто зазначити, що співачка виглядала чудово. Демі Ловато вбрала чорні приталені штани та стильну джинсову куртку. Зірка зробила легкий макіяж і доповнила образ сережками з перлів.

Я вдячна, що змогла вчасно проголосувати! Один голос може змінити ситуацію, тому переконайтеся, що вашу думку врахували!

– зазначила Демі Ловато.

Нагадаємо, що 25 липня стало відом про госпіталізацію Демі Ловато. За інформацією інсайдерів, життя зірки врятував антидот, який медики ввели одразу після того, як знайшли непритомну зірку. Першу медичну допомогу Демі Ловато надав її особистий охоронець. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування, та втратила голос.