Демі Мур зустрічається з жінкою, – ЗМІ

Голлівудська актриса Демі Мур зустрічається із сербською стилісткою Машею Мандзукою і їх роман триває вже два роки.

Про це повідомляє портал Radar Online з посиланням на власне джерело.

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Як розповів співрозмовник, 56-річна артистка зустрічається з 43-річною стилісткою вже два роки, жінки нібито разом виховують доньку Мандзуки.

"Демі – наче друга мати для дитини Маші", – каже джерело.

Демі Мур приписують лесбійський роман

Наразі сама Мур не зізналася у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Хто така Демі Мур? Відома американська актриса. Була заміжня за рок-музикантом Фредді Муром, другий шлюб був з актором Брюсом Віллісом, тоді у подружжя народилося три доньки. У 2005 році Мур вийшла заміж за актора Ештона Кутчер, з яким розлучилася через шість років. Демі відома за такими фільмами, як "Привид", "Непристойна пропозиція", "Викриття", "Стриптиз". Зірку двічі номінували на кінопремію "Золотий глобус".