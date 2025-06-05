Командувач Нацгвардії пояснив, чому в Україні немає демобілізації

В Україні вже довгий час тривають дискусії щодо можливості демобілізації. Наразі немає чіткого строку служби, оскільки в армії немає достатньої кількості військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України Олександра Півненка для Анни Максимчук.

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У Нацгвардії висловилися про проблеми демобілізації

Як зазначив Півненко, наразі у Силах оборони недоукомплектовані бригади. Бригад, які заповнені хоча б на 85 – 90% небагато, не говорячи вже про повну комплектацію.

Наразі бригади проводять внутрішню ротацію своїми підрозділами. Але цього недостатньо. Україні потрібно створювати резерви, аби, зокрема, відбивати наступи ворога під час літньої компанії.

На думку командувача Нацгвардії, перекидання і маневрування військ не є настільки дієвим. Краще мати резерви, адже це стійкість.

Бо будь-який маневр – забираєш звідси підрозділ, ставиш туди – противник обізнаний, вони будуть бити на цьому напрямку. Тому потрібні резерви,

– вказав Півненко.

Бригадний генерал визнає, що Нацгвардія залежна від мобілізації. Лише 30 – 35% від потреби закривається рекрутингом.

Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео

Зазначимо, Олександр Півненко вважає, що Україні потрібно стояти в "активній обороні" під час літнього наступу Росії. Він пропонує зробити "кілзону", наприклад, у 10 кілометрів, аби противник просто не міг туди зайти, і нарощувати свої сили.