Виконують певну роботу, – Подоляк сказав, чи буде демобілізація строковиків
Строковики, яких призвали до лав української армії ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, досі не демобілізовано. Виявляється, що вони вже майже 2 роки переслужили.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, як і хто саме може розв'язати цю проблему.
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Немає процесу демобілізації
Він зауважив, що розв'язання цього питання має 3 складові:
- по-перше, строковики можуть підписати контракт і перейти до Збройних Сил України в повному обсязі;
- по-друге, немає процесу демобілізації під час воєнного стану. Тому потрібно його відпрацювати через відповідні парламентські комітети, адже це є питання зміни регламенту;
- по-третє, депутати Верховної Ради, які мають опікуватись цими питаннями, повинні комунікувати і розповідати, що вони будуть робити для розв'язання цієї проблеми.
"Депутати мають не займатися популізмом, а продискутувати, які саме закони забороняють демобілізацію", – зауважив Подоляк.
Михайло Подоляк розповів про можливість демобілізації строковиків: дивіться відео
Було б продуктивно
Строковики виконують певну роботу: зокрема, охороняють військові частини. Водночас люди, які воюють, перебувають в ротаціях, і не можуть виконувати ту роботу, яку можуть строковики.
Михайло Подоляк наголосив, що депутатам потрібно зустрічатись з представниками напівпрофесійних союзів, які опікуються проблемами строковиків. Він вважає, що якби депутати обговорювали ці проблеми і пропонували їхнє вирішення, це було б продуктивно.
Яка ситуація зі строковиками в Україні
- В країні є приблизно 26 тисяч строковиків. Ті з них, яких призвали у 2020 – 2021 роках, досі не демобілізовані. Тому наразі постало питання про звільнення їх з військової служби.
- Депутатами Верховної Ради був зареєстрований відповідний законопроєкт, який пропонує звільнити строковиків, які відслужили термін, встановлений законом. Проте вони будуть зобов'язані 5 днів прибути до свого ТЦК та встати на облік. Тобто їх можуть мобілізувати до лав ЗСУ.
- В Міністерстві оборони запропонували залишити строковиків на військовій службі та підвищити їхній оклад до 5 168 гривень. В Міноборони пояснили, що строковики необхідні для охорони складів, баз та арсеналів.