"Просто їх звільнити – це не правильно": Паліса висловився щодо демобілізації

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса наголосив, що демобілізація військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на фронті, можлива лише за умови належної підготовки та створення механізму їхньої заміни. Зараз проводяться дослідження.

За результатами досліджень розроблять механізм для безпечного втілення цього процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси для BIHUS Info.

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Коли можуть демобілізувати військових, що служать тривалий час

Стосовно мобілізованих, які вже тривалий час служать, абсолютно їх розумію. Люди виснажуються і фізично, і морально, я розумію, що це важко. І я не прихильник службові від сьогодні й до кінця. Але для того, щоб питання демобілізації стало на порядок денний як таке, яке можливо реалізувати, для того треба створити умови,

– сказав Паліса.

Заступник керівника ОП розповів, що наразі Україна проводить дослідження та пробує зробити робочий механізм для подальшої демобілізації військових.

"Але без розуміння і допомоги суспільства це не реально. Ми не можемо звільнити велику кількість військових мобілізованих, оголивши якусь ділянку фронту. Ми ж розуміємо, що це не зовсім вкладається в здоровий глузд. Ну вірно, чи можливо я не правий? Я розумію, що люди виснажені", – зауважив він.

Паліса підкреслив, що неконтрольований процес демобілізації без належної заміни призведе до загроз для фронту і є неприйнятним у нинішніх умовах.

Просто їх звільнити зараз, не створивши умови щодо їхньої заміни, це неправильно. При всій повазі до тих людей, які вже сидять з (початку, – 24 Канал) повномасштабки,

– підсумував він.