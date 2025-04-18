Перші захисники, які воюють з 2022 року, поступово повертатимуться з фронту, — Міноборони

В Україні гостро стоїть питання демобілізації. На початку 2025 року у Міноборони доповідали, що розробили відповідний законопроєкт. Втім, для його реалізації потрібно, аби звільнених зі служби було, ким замінити.

18 квітня під час години запитань до уряду у Верховній Раді перший заступник Умєрова генерал-лейтенант Іван Гаврилюк анонсував повернення з фронту військових, які беруть участь у боях проти окупантів з 2022 року, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Міноборони

За словами Гаврилюка, на завершальній стадії перебуває розробка механізму заміни військових, які виконують завдання в районах бойових дій.

Генерал-лейтенант підкреслив, що вивести військовослужбовців, які воюють з 2022 року, можна лише тільки тоді, коли накопичиться людський ресурс для для їх заміни.

Крім того, чиновник зазначив, що Міноборони працюють над поповненням підрозділів на передових позиціях. Розглядається можливість створення підрозділів із військовослужбовців віком від 18 до 24 років, які приєдналися до Сил оборони за контрактом.

В Україні також діють понад 50 рекрутингових центрів для залучення громадян до війська на добровільній основі. Проводиться робота із залучення іноземців до бойових дій.

До слова, пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони.

Нагадаємо, що раніше Федір Веніславський повідомив, що Міноборони розробило механізм ротації на фронті, якийпередбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів служби