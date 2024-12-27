Досить маніпуляцій, – у Третій штурмовій бригаді зробили різку заяву щодо демобілізації

Військові вже давно вимагають від влади встановити чіткі терміни служби. Очікувалося, що умови демобілізації будуть прописані в новому законі про мобілізацію. Втім, в останню мить їх звідти виключили. Максим Жорін висловився на цю тему.

В уряді пообіцяли розробити окремий законопроєкт про демобілізацію. Наразі відомо, що Міноборони попросило відкласти терміни підготовки цього документу до 18 березня 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на пост в телеграмі підполковника ЗСУ, заступника командира 3-ої ОШБр Максима Жоріна.

Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і "бусифікація": що змінилось у 2024 і якою буде мобілізація у 2025

Ротація і відновлення – нагальні проблеми

Максим Жорін закликав припинити робити популістичні заяви та піаритися на темі демобілізації. За його словами, масштабні бойові дії, наступ Росії на всіх напрямках та провалена з 2022 року мобілізація не дають зараз можливості встановити конкретні строки служби.

Тому, на думку офіцера, передусім, потрібно вирішити питання ротацій та відновлення підрозділів.

Він підкреслив, що наразі всі підрозділи, які перебувають на лінії бойового зіткнення, мали б вийти на відновлення. Натомість їх перекидають лише на більш "легкий" напрямок.

Жорін зауважив, що ротація військових потребує серйозного залучення у проблему та пошуку адекватного формату, а не просто покладання на військові частини обов'язку давати відпустки.

До слова, член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що законопроєкт про демобілізацію в Україні навряд чи з'явиться в найближчій перспективі, натомість обговорюється ротація військових. Наразі повноцінна ротаційна система ще не запрацювала через загострення ситуації на фронті, але військове командування працює над цим питанням.