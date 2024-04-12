Вузькопрофільне питання: у Сухопутних військах сказали, хто має займатися демобілізацією

Верховна Рада 11 квітня ухвалила важливий законопроєкт про мобілізацію. Проте за ініціативи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, чи не останньої миті з нього виключили демобілізацію.

Норми щодо демобілізації військових будуть розглянуті в окремому законопроєкті. Детальніше про це 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Може сильно вплинути на боєздатності ЗСУ"

Демобілізація – це вузькопрофільне питання, яке потребує роботи фахівців. Політики можуть давати пропозиції, як законодавці, але є момент, що демобілізація, ротація, звільнення у відпустки має проводитися, готуватися та організовуватися фахівцями.

Ніхто не відклав питання демобілізації. Зараз ним має зайнятися Міністерство оборони разом з Генеральним штабом, враховуючи ті виклики, які є у Збройних Силах,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

За його словами, перш ніж провести демобілізацію, треба провести якісний допризов, підготовку резерву тощо. Водночас військових також треба підготувати до демобілізації. Вони мають передати свої завдання та навчити тих, хто прийде їм на заміну.

Я розумію та поважаю своїх побратимів. Сам був би не проти потрапити під статтю демобілізації. Однак якщо повестись на солодкі та популістичні речі, то це може сильно вплинути на процес боєздатності Збройних Сил України,

– мовив Тимочко.

На його думку, питання демобілізації політики могли взяти собі для маніпуляцій, аби сподобатися виборцям. Ми бачили, як політики приймали закон в цілому, а якби вони ще почали впливати на демобілізаційні процеси, а ще якби вирішили їздити, інспектувати, як це відбувається, то ми б мали історію, як з окопами.

Ніхто не знав точно, як працюватиме надалі мобілізаційна система. Нарешті ухвалено законопроєкт. Я повторюсь, мені теж хочеться багато чого кращого в цьому житті, бо я прийшов у військову частину в перший день, коли не те, що питання демобілізації не стояло, не стояло питання, чи ми завтра живі будемо,

– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Є великі сподівання, що зараз буде конструктивна взаємодія суспільства, військових, органів влади для того, щоб ефективно перемогти ворога. На даному етапі це найважливіше.

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