Демобілізація за власним бажанням після 18 місяців служби: оприлюднено текст законопроєкту

24 березня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Згідно з ним передбачається можливість демобілізації за власним бажанням в умовах воєнного стану після 18 місяців служби.

Через декілька днів на сайті парламенту появився й сам текст законопроєкту №9142, а також порівняльна таблиця з запропонованими змінами до чинного законодавства. Зміни, зокрема, пропонують ввести до Закону "Про військовий обов’язок та військову службу".

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Що передбачає законопроєкт

Згідно з опублікованим текстом, військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, матимуть змогу демобілізуватися за власним бажанням. Через 18 місяців з моменту призову вони зможуть або висловити таке бажання, або продовжити військову службу.

Якщо ж військовослужбовець з зазначеним терміном служби після прийняття законопроєкту виконуватиме завдання в інтересах оборони України чи братиме безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, то за власним бажанням демобілізуватися він зможе протягом десяти днів з дня завершення виконання таких завдань.

Пропонує законопроєкт внести зміни й до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Після його прийняття деякі військовозобов’язані матимуть відстрочку від призову протягом п’яти років. Мовиться про тих, хто уже був демобілізований, відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації та був звільнений у запас. При цьому п'ятирічний термін буде рахуватися з дня звільнення з військової служби.

Необхідний рівномірний розподіл військового обов’язку

Як пояснив ініціатор законопроєкту, народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко, в нових реаліях повномасштабної війни з Росією та невизначеності терміну остаточної перемоги ухвалення таких змін дозволить зробити рівномірний розподіл військового обов’язку між усіма військовозобов'язаними. Також він дозволить:

поширити відчуття держави як справді спільної справи,

запобігти виникненню окремого прошарку або дискримінованих "закріпачених" на невизначений час "рекрутів", або в довгостроковій перспективі, навпаки, "аристократії" військових.

І усе це на противагу "соціально-психологічним проблемам, несправедливості та довгостроковому знищенню ефективності армії через надексплуатацію незначної частини військовозобов'язаних".

Згідно зі статтею 24 та частиною 2 статті 64 Конституції України, навіть в умовах воєнного стану громадяни є рівними за своїми правами. Натомість нині виникла ситуація, коли, попри "загальну" мобілізацію, одні люди служать без відомих їм строків звільнення, тоді як інші не служать взагалі,

– підкреслив Гончаренко.

Зокрема, за словами Гончаренко, до нього зверталися багато військових. Вони стверджували, що невизначеність із термінами служби призводить лише до погіршення морально-психологічного стану.