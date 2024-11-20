Невиправдані сподівання, – Братчук висловився про демобілізацію під час війни

В Україні вже довго тривають дискусії про закон про демобілізацію. Думки у суспільстві розділились, адже у час повномасштабної війни такі процеси дуже складні.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначивши, що, на його думку, питання про демобілізацію штучно підкинуте для обговорення в українському суспільстві. Це дарує невиправдані сподівання, що спричиняє нестабільність серед усіх верств населення.

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Завдання Сил оборони

Сергій Братчук підкреслив, що військове командування України зараз має 2 найважливіші завдання. Перше – це стабілізація фронту та збереження максимальної кількості життів особового складу. Друге – завдавати значних втрат противнику.

Важливо! Роман Костенко, народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, зазначив, що питання демобілізації залишається невирішеним і турбує як військових, так і суспільство. Міністерство оборони має розробити відповідний законопроєкт до 18 грудня 2024 року, але поки що конкретних механізмів не запропоновано.

Збройні Сили України намагаються виконувати свої два основні завдання. Мають певні успіхи в цьому, адже ворог зазнає надзвичайно серйозних втрат на полі бою.

Однак росіяни поки тиснуть, вони мають стратегічну ініціативу. Я нагадаю, що ми (Сили оборони – 24 Канал) проводимо стратегічно-оборонну операцію. Тому не давати ворогу просуватись далі це питання не лише сьогоднішнього дня,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

На його думку, українським військовим вдасться зупинити противника лише тоді, коли у нас буде належна підготовка підрозділів, які матимуть необхідний бойовий досвід. Лише тоді вони зможуть замінити інших захисників на передовій.

Особового складу у нас менше, ніж у росіян. Поповнення війська необхідне, щоб нові люди замінили тих, хто вибуває або уже довго на фронті. Лише тоді можна буде говорити про ротації,

– висловився Сергій Братчук.