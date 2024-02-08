"Бабам треба народжувати": росіянок закликали вагітніти від зеків

Росія перебуває у складній демографічній ситуації. Народжуваність у країні знижується вже протягом десяти років. Тож росіяни вирішили креативно підійти до подолання цієї кризи.

Здається, що будь-які проблеми у Росії можуть розв'язати саме ув'язнені. Ними закривають "діри" у мобілізації, а тепер вже їм пропонують виходити з в'язниць, щоб "бабам було від кого рожати", передає 24 Канал.

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Росіянкам немає від кого народжувати

У 2023 році Владімір Путін розповів, що Росія зіштовхнулася зі складним демографічним викликом. До слова, 2024 рік Путін проголосив "роком сім'ї". При цьому народжуваність у Росії почала знижуватися ще з 2014 року, якраз тоді, коли країна-агресор розпочала війну на Донбасі.

Дуже цікаво зауважити, що Міністерство праці та соціального захисту Росії серед основних причин зниження народжуваності називають скорочення чисельності жінок віком 20 – 29 років, а також невизначеність на ринку праці. Звісно, це ніяк не пов'язано із тим, що російських чоловіків масово відправляють гинути на війну в Україні.

У росіян є й інші креативні варіанти причин скорочення народжуваності та не менш креативні підходи до розв'язання цієї проблеми.

Ви маєте зрозуміти, у Філіпа Кіркорова тут дуже велика "банда" геїв, які довкола нього згуртувалися. Бабам нашим російським немає від кого народжувати. Ви, арештанти, що сидять тисячами, виходіть, бабам треба народжувати. Як президент сказав? Треба збільшувати нашу географію (ймовірно, малося на увазі демографію – 24 Канал), треба народжувати,

– висловився музикант Владімір Курский.

Додамо, що дещо суголосну пропозицію також висунув депутат російської Держдуми Валерій Селезньов. Він запропонував випускати ув'язнених росіянок, щоб вони народжували дітей та підіймали російську демографію. Це, на його думку, буде "спокутою" для ув'язнених жінок.

У Росії дуже люблять використовувати в'язнів