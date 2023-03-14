Наречені для вдів: як Китай може використати Росію для розв'язання демографічних проблем

У Росії стрімко скорочується чоловіче населення. За припущенням The Economist, Китай спостерігає за цим процесом і може мати певні плани на російських жінок.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що Росія у війні проти України втрачає велику кількість людей, переважно чоловіків.

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У середньому у загарбницьких бойових діях на території України гинуть росіяни у віці 20 – 30 років. У результаті у Росії з'являється велика кількість вдів приблизно такого ж такого віку.

У Китаї бракує молодих жінок

Натомість у Китаї, за словами політтехнолога, якраз проблема з молодими жінками. Це пов'язано з жорстким контролем народжуваності, який діяв у країні 20 – 30 років тому.

У Китаї існувала політика "1 дитина – 1 родина". І часто бувало так, що якщо народжувалася дівчинка, її вбивали. Так могло тривати, доки у сім'ї не народиться хлопчик,

– сказав Шейтельман.

За його словами, такі гучні випадки відбувалися не у столиці Китаю, однак були доволі поширеною практикою у віддалених регіонах. Такі страшні дії китайців ґрунтувалися на певній логіці.

"Хлопчики були потрібні, тому що вони можуть орати землю. 30 років тому Китай був аграрною країною. І ті родини, у яких єдиною дитиною була дівчинка, могли померти від голоду", – зазначив політтехнолог.

Чому китайці – привабливі наречені для росіянок

У травні 2021 року китайська влада дозволила звичайним сімейним парам мати до 3 дітей через загрози демографічної кризи через старіння нації.

Як зазначив Шейтельман, оскільки китайцям не вистачає власних жінок, то вони можуть заглядатися на російських.

"Якщо це жінки з Далекого Сходу, китайцям і їхати далеко не треба", – зауважив політтехнолог.

Він вважає, що молоді російські жінки також можуть бути не проти наречених з Китаю.

По-перше, росіянкам бракуватиме власного чоловічого населення, яке гине на фронті в Україні.

По-друге, китайські чоловіки й зараз заробляють більше, аніж російські. А після завершення війни різниця в оплаті праці у Росії та Китаї лише збільшиться.

"Саме тому китайці – привабливі наречені для російських жінок. У Китаї чоловіки у середньому – "якісніші", аніж росіяни", – сказав Шейтельман.

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Як викорінити російський імперіалізм

Політтехнолог зауважив, що у майбутньому можна буде спостерігати появу багатьох змішаних шлюбів.

Головне – аби діти у цих шлюбах вчили лише китайську мову, і їм не можна було вчити російську. А то потім ще китайці прийдуть воювати,

– сказав Шейтельман.

Він додав, що заборона на вивчення російської мови може стерти імперські амбіції, які є в крові у російського народу.

Проблеми Росії через війну: коротко