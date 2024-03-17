"Має бути не менше трьох дітей": Шмигаль висловився про демографічну ситуацію в Україні

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, вплинула на демографічну ситуацію в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував, наскільки вона є складною.

Раніше, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун заявляв, що першим викликом, що постане перед Україною у післявоєнні роки стане стрімке скорочення кількості населення. За прогнозами Інституту демографії, за 15 років кількість українців може скоротитися на 10 – 12 мільйонів.

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Шмигаль про критичну демографічну ситуацію в Україні

Через повномасштабне вторгнення Росії демографічна ситуація в Україні залишається складною. Про це в ефірі телемарафону розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ми "втратили величезну кількість людей".

"На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача – повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що, щоб вирішити цю проблему, у кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей.

Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи,

– йдеться у повідомленні.

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