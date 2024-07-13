Частина спонсорів заморозила пожертвування: чи можливо зняти Байдена з виборчих перегонів

Члени демократичної партії наполягають на тому, аби Джо Байден зняв свою кандидатуру з передвиборчих перегонів. Триває дискусія, хто може його замінити.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що нормативно замінити Байдена до остаточного рішення виборців на фінальній конференції демократів неможливо. Це має бути бажання чинного президента США.

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Критика демократів

Олексій Буряченко зауважив, що попри критику Байдена демократами, через не дуже вдалі дебати із Дональдом Трампом, вони не можуть зняти його кандидатуру.

Частина спонсорів демократичної партії заморозила свої пожертви, зокрема 90 мільйонів доларів. Це досить серйозна сума для виборчої кампанії. Але зараз замінити Байдена дуже проблематично,

– сказав він.

Політолог підкреслив, що чинний президент США під час зустрічі із Володимиром Зеленським показав себе бадьоро та кваліфіковано. Важливо, що його підтримує сім'я, тому, на думку Буряченка, мало що може його спонукати відмовитись від балотування у президенти.

Інші кандидати від демократичної партії

У демократичній партії розглядають варіанти інших претендентів на президентські перегони. Зокрема мовиться про Мішель Обаму.

Вона поки не погодилась бути альтернативним кандидатом чи віцепрезидентом США,

– підкреслив політолог.

Тривають дискусії й про кандидатуру Барака Обами та Камали Гарріс. Олексій Буряченко вважає, що всі ці варіанти технологічно складно уявити, адже до виборів залишилось не так багато часу.