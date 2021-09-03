Демонстрація готовності Росії до конфлікту, – Литва про навчання "Захід-2021"

Через тиждень стартують масштабні російсько-білоруські навчання "Захід-2021". За проведенням військових навчань пильно стежить Литва. У Вільнюсі стверджують, що це – перший крок для військової інтеграції Росії та Білорусі.

Про це розповіли у МЗС Литви. Дипломати кажуть, що Росія має намір продемонструвати свою бойову готовність, зокрема, й західним державам.

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Війська Росії та Білорусі можуть інтегруватись

Ми розглядаємо цю регулярну військову подію як серйозну демонстрацію готовності Росії до військового конфлікту проти держав або коаліції держав на західному стратегічному напрямку,

– казали в МЗС.

Не виключають литовці й того, що після "Заходу-2021" війська Росії та Білорусі розпочнуть інтеграцію. Частина сил та техніки може вже залишитись на білоруській території та у Західному військовому окрузі Росії.

Вільнюс вимагає від Мінська надати інформацію

Вільнюс продовжує вимагати від Мінська надати достатньо інформації щодо "Заходу-2021", зокрема, Литву цікавить розмір, мета та сценарій навчань.

Тим часом Ми готові до різних кроків Росії та Білорусі, – Зеленський про військові навчання сусідів

Що відомо про навчання "Захід-2021"