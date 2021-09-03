Демонстрація готовності Росії до конфлікту, – Литва про навчання "Захід-2021"
Джерело:Укрінформ
Через тиждень стартують масштабні російсько-білоруські навчання "Захід-2021". За проведенням військових навчань пильно стежить Литва. У Вільнюсі стверджують, що це – перший крок для військової інтеграції Росії та Білорусі.
Про це розповіли у МЗС Литви. Дипломати кажуть, що Росія має намір продемонструвати свою бойову готовність, зокрема, й західним державам.
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Війська Росії та Білорусі можуть інтегруватись
Ми розглядаємо цю регулярну військову подію як серйозну демонстрацію готовності Росії до військового конфлікту проти держав або коаліції держав на західному стратегічному напрямку,
– казали в МЗС.
Не виключають литовці й того, що після "Заходу-2021" війська Росії та Білорусі розпочнуть інтеграцію. Частина сил та техніки може вже залишитись на білоруській території та у Західному військовому окрузі Росії.
Вільнюс вимагає від Мінська надати інформацію
Вільнюс продовжує вимагати від Мінська надати достатньо інформації щодо "Заходу-2021", зокрема, Литву цікавить розмір, мета та сценарій навчань.
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Що відомо про навчання "Захід-2021"
- Розпочнуться навчання 10 вересня.
- У навчаннях "Захід-2021" візьмуть участь орієнтовно 200 тисяч людей, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, до 15 кораблів.
- На території Білорусі перебуватимуть 12 800 людей, з них 2,5 тисячі – військові, понад 30 літаків та вертольотів, до 350 одиниць бойової техніки, зокрема – орієнтовно 140 танків та до 110 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.