Комбінована атака ворога, вибухи у Старокостянтинові: хронологія 842 дня війни
Розпочалась 842 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують відбивати наступ ворога на лінії фронту, наразі найскладнішою є ситуація на Покровському напрямку. Водночас росіяни продовжують обстрілювати мирні міста - цієї ночі ворог вкотре здійснив масовану атаку.
Про ситуацію на полі бою, наслідки ракетних обстрілів, втрати ворога, ситуацію в енергосистемі країни станом на сьогодні, 14 червня – читайте у хронології 24 Каналу.
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На Хмельниччині знову прогриміли вибухи – орієнтовно о 06:09. До цього моніторингові канали попередили про пуски "Кинджалу", по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Російські війська атакували Україну ударними БпЛА. Вибухи пролунали зокрема в Старокостянтинові Хмельницької області. Згодом туди ж полетіли крилаті ракети з Ту-95МС. Росія здійснила виліт 5 бортів ТУ-95МС з Оленегорська у Росії. А в районі Тамбова злетіли ще 4 борти ТУ-22М3. Перші крилаті ракети з Ту-95 увійшли у наш простір через Сумську область. По всій Україні оголосили повітряну тривогу о 3 ночі. У Харкові о 00:16 пролунав вибух. В області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про дрони-камікадзе в межах області. Про звуки вибуху в Запоріжжі місцеві повідомили о 01:36.
Повторні вибухи на Хмельниччині
Вибухи в Старокостянтинові
Зліт Ту, повітряна тривога
Вибухи в Харкові та Запоріжжі
На Хмельниччині знову прогриміли вибухи – орієнтовно о 06:09. До цього моніторингові канали попередили про пуски "Кинджалу", по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.
Російські війська атакували Україну ударними БпЛА. Вибухи пролунали зокрема в Старокостянтинові Хмельницької області. Згодом туди ж полетіли крилаті ракети з Ту-95МС.
Росія здійснила виліт 5 бортів ТУ-95МС з Оленегорська у Росії. А в районі Тамбова злетіли ще 4 борти ТУ-22М3.
Перші крилаті ракети з Ту-95 увійшли у наш простір через Сумську область. По всій Україні оголосили повітряну тривогу о 3 ночі.
У Харкові о 00:16 пролунав вибух. В області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про дрони-камікадзе в межах області.
Про звуки вибуху в Запоріжжі місцеві повідомили о 01:36.