Комбінована атака ворога, вибухи у Старокостянтинові: хронологія 842 дня війни

Розпочалась 842 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують відбивати наступ ворога на лінії фронту, наразі найскладнішою є ситуація на Покровському напрямку. Водночас росіяни продовжують обстрілювати мирні міста - цієї ночі ворог вкотре здійснив масовану атаку.

Про ситуацію на полі бою, наслідки ракетних обстрілів, втрати ворога, ситуацію в енергосистемі країни станом на сьогодні, 14 червня – читайте у хронології 24 Каналу.

Дивіться також Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності, – Зеленський